Los Lilitos salieron a desmentir un rumor insólito: "Es un delirio"

La noche del lunes se vio sacudida por un rumor político muy extraño. La versión apuntaba a un posible acuerdo para que Lilita Carrió fuera candidata en la Ciudad por el espacio de Axel Kicillof. En Carajo se hicieron eco del rumor y empezó a circular en otras redacciones.

"Todo un delirio. Lilita está atravesando un duelo, retirada de los cargos públicos y, por estos días, sin siquiera hablar con nosotros. A veces, el respeto debería estar por encima de cualquier diferencia política. Quienes la quieren, una oración. Quienes no, déjenla en paz", salió a decir Maricel Etchecoin, una de las figuras de la Coalición Cívica.

Facundo del Gaiso se sumó a la desmentida: "Todo un enorme disparate, jamás @elisacarrio sería candidata del kirchnerismo. Ni tampoco acompañaría ninguna opción kirchnerista, ni filo k, ni ex JxC filo k en Caba".

¿De dónde salen los rumores? De las charlas que hay en la Ciudad entre referentes de distintos partidos que no están alineados ni con el oficialismo ni con el kirchnerismo. Y hay otro dato que alimenta los rumores: hay dirigentes de la CC que están muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta. Pero por ahora no hay nada de nada.