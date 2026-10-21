Política

El Gobierno explicó la venda de Milei en el cuello

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El Gobierno explicó la venda de Milei en el cuello

La imagen llamó la atención. Este miércoles, en su visita a Madrid, el presidente Javier Milei fue visto con una venda en su cuello durante una conferencia de prensa con medios españoles. Desde el Gobierno salieron a decir se trató de un incidente doméstico. El Presidente se habría golpeado luego de bañarse, lo que le provocó una hematoma. El accidente habría ocurrido hace unos días.

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