El Gobierno explicó la venda de Milei en el cuello

La imagen llamó la atención. Este miércoles, en su visita a Madrid, el presidente Javier Milei fue visto con una venda en su cuello durante una conferencia de prensa con medios españoles. Desde el Gobierno salieron a decir se trató de un incidente doméstico. El Presidente se habría golpeado luego de bañarse, lo que le provocó una hematoma. El accidente habría ocurrido hace unos días.

🇦🇷 ¿Qué le pasó a Javier Milei en el cuello? La explicación sobre el llamativo vendaje que utilizó en España

El presidente Javier Milei llamó la atención este miércoles durante su visita a Madrid al aparecer públicamente con un apósito de gran tamaño en el costado izquierdo del cuello.

📸 Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron numerosas preguntas sobre el motivo del vendaje.

Según versiones periodísticas, a partir de fuentes cercanas a la comitiva presidencial, Milei se habría cortado mientras se afeitaba.

La explicación difundida señala que se le colocó un apósito para proteger la zona de la irritación y evitar el roce con la camisa y la corbata durante sus actividades oficiales.

Hasta ese momento, la Casa Rosada y la Unidad Médica Presidencial no habían emitido un comunicado formal sobre el episodio.

— Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) October 21, 2026