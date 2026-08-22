El vice presidente de Bolivia dijo que Cerimedo recibía sumas importantes de dinero en negro

Dio una entrevista al canal C5N. Apuntó al rol predominante del consultor argentino en acciones mafiosas. Preocupación en el gobierno de Milei.

El dos del poder institucional de Bolivia, confirmó el alto grado de influencia que tuvo Cerimedo, el consultor argentino, con respecto al gobierno del MAS. Señaló que nunca tuvo un cargo transparentado y que tampoco era claro de donde cobraba. "Fernando Cerimedo movía absolutamente todo en el gobierno", destacó.

Edman Lara, que tiene las relaciones rotas con el presidente de Bolivia, dijo que le llama la atención los montos de dinero que se hallaron en los allanamientos a Cerimedo, difíciles de explicar.

El mandatario Rodrigo Paz tiene una crisis política en ciernes a partir del caso de los sicarios que atacaron a balazos a Nadia Beller, ex pareja de Cerimedo.

A Cerimedo le dictaros 6 meses de prisión preventiva, mientras se sigue profundizando la investigación. Hay temorres en el gobierno nacional , sobre que el imputado de intento de femicidio se quiebre y comience a contar otras ramficaciones de sus influencias y acciones.

Ha sido sintomático que Milei usara la palabra "sicarios" par volver a atacar a los periodistas .