El hijo de Pierri creció y recordó su frase letal en un programa de TV

Tiene 19 años. Cuando era un nenen lo dejó mal parado a su padre, al afirmar: "boludo, mató a Ángeles".

Fue un hecho policial horrendo. El femicidio de Ángeles Rawson fue perpetrado por el encargado del edificio donde vivía la familia. El asesino y abusador Jorge Mangeri sigue cumpliendo la condena de perpetua por delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causae.

La periodista Fernanda Iglesias entrevistó al hijo de Pierri que aparecía en un video que se viralizó, interrumpiendo al abogado mediático que defendía a Mangieri y quiso hacer creer a la opinión pública que se trataba de un "gordito bueno". "Boludo, mató a Ángeles", fue la frase de aquel nene de pura inocencia.

Ahora, con 19 años, Juan Ignacio Pierri , quiere seguir los pasos de su padre en abogacía y estilo mediático. Dio una entrevista para explicar por qué dijo esa frase que hizo trastabillar al experimentado letrado. Según el joven, se dejó llevar por comentarios televisivos como los del periodista Eduardo Feinmann. Dice que nunca lo escuchó en la mesa familiar, a la vez que cree que sus dichos dieron un vuelco a la causa.