Tras su manto de neblina, Milei se guarda la cuota populista

La mayoría del tiempo, Milei es un "hombre unidimensional". Como razonó el pensador francés Hebert Marcuse, aquel que solo percibe una dimensión en su razonamiento, en la época de la teoría: la era industrial. En la actualidad se trata de mirar solo el déficit fiscal y el cálculo Excel. "El individuo unidimensional se caracteriza por su delirio persecutivo", señalaba el autor galo.

La unidimensionalidad del líder libertario no impide tener una cuota de reserva populista EN EL BOLSILLO, para darle combustible a su carrera reeleccionista. Se le acabaron los cartuchos de medidas y sueños de grandeza económica.

Malvinas , entonces , retoma el predominio de la agenda. Una cadena nacional , para el jueves, so pretexto que "ocurrieron cosas importantes".Esas cosas importantes pasan a conformar la agenda de la Casa Blanca por su conforntación con el Reino Unido, por los gastos militares de la OTAN y la falta de aliniamiento sistemático fente a la guerra contra Irán. Es decir, la geopolítica mundial se mete tocando un nervio muy sensible del sentir nacional.

La utilización del adjetivo "populista" se ha diversificado en el diccionario político. El emergente, de un Nuevo Orden Mundial , simplifica enemigos bajo ese mote , apuntado a cualquiera que se corra- un poco- de las directrices del sistema de racionalización capitalista. En términos económicos, es poca la discusión al respecto, ya que hasta China milita una economia de mercado. El asunto pasa por las formas y sobre todo la verba demagógica, al alcance de un líder que quiera enamorar a las masas.

Javier Milei sabe espectacularizar sus presentaciones: gritando , insultando , planteando un enemigo interno. Es cerito -que en el campo de las medidas económicas- hizo casi todo lo que prometió. Se quedó sin bajar impuestos y se aguarda todavía la inflación cero.El ajuste fue tan brutal como lo enunció en la campaña presidencial.

Un trapo -bandera , que los muchachos de Scaloni levantaron al final de la épica mundialista frente a Inglaterra, potenció el orgullo soberanista, una pieza clave para unificar sentimientos en medio de un futuro incierto, en lo económico. Milei , al principio, tomó distancia de ese gesto de los jugadores. Sostuvo que el fútbol es entretenimiento y que las manifestaciones políticas no deben mezclarse con el deporte.

¿Hay un cambio de actitud al tomar el instrumento de una cadena nacional sobre el asunto de las islas de Atlántico Sur?

El canciller Roberto Quirno fue prudente ante las declaraciones de Trump, con el guiño sobre el reclamo argentino. " No podemos depender de nadie . nosotros operamos sobre lo que nosotros controlamos", dijo.

Distinto, es acudir al Protector Scott Bessent, para seguir conteniendo el modelo económico , status que puede sufrir alteraciones con el resultado adverso de los Republicanos, en la elección norteamericana de mitad de término.

Malvinas es un sentimiento que habría que cuidar frente a especulaciones o posibles manipulaciones electorales.

Horacio Caride