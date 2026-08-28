Alejandro, el "filósofo" preferido de Milei

Se va a poner celoso el intelectual Alejandro Rozitchner que -hasta aquí- ha tenido méritos suficientes para pertenecer al Olimpo de Milei. Empero, el presidente en la charla que dio a estudiantes de la ORT reivindicó a otro Alejandro, considerándolo filósofo. Se trata del periodista Alejandro Fantino.

No cabe duda que el ex relator de fútbol se ha cultivado. Se recibió en la Universidad Católica de La Plata de Licenciado en Filosofía. Denominarlo "filósofo" es un poco mucho. Según una definición amplia del término, todo ser pensante que ejercite el pensamiento crítico podria acercarse a dicho estadío. En cuanto a la definición más académica, un filosofo es quien produce pensamiento y publica libros o ensayos sobre la historia de ideas.