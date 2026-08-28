Una pizca de Estado y mucho relato para encarar la campaña reeleccionista

El gobierno anunció una línea de créditos hipotecarios y se metió en el precio de referencia del salario mínimo. Un gesto político en medio del ajuste brutal.

Milei decía nada de estado. El presidente maldecía dos palabras: justicia social. Ninguna de las dos cosas regresaron, en un plano significativo, pero sintoniza un cambio de acciones y relato para reacomodar la estantería ante un modelo que tiene complicaciones para reelegir.

La semana estuvo tomada por dos anuncios. El primero, Caputo presentó una línea de créditos hipotecarios sostenidos por fodos de la ANSES. La modalidad es junto con tasas de interés de UVA + 7%, a un plazo máximo de 25 años. A la formulación , el ministro de economía le agregó las dos palabras mágicas: justicia social.

La denominada justicia social, muy cara en el diccionario peronista, fue muchas veces vilipendiada en el discurso presidencial. ¿ Fue autorizado para tamaña osadía discursiva? Lo cierto es que en las redes , sectores del peronismo le pusieron "el Kuka Caputo".

Horas después, movieron el avispero del Consejo del Salario. La concepción libertaria del madantario siempre los puso, en este sentido, en la definición de no intervención. Se supo que hubo conversaciones con la CGT para fijar un salario mínimo referencial de 1 millón y monedas. La Central se quedará con las quejas de "no alcanza", al tiempo que congelan marchas en las calles.

Todo esto es el comienzo de tratar de empatizar ante la opinión pública. Milei siguió gritando improperios contra la prensa , alentando a alumnos de una de la sedes de la ORT, a que insultaran a los periodistas. Una maravilla didáctica , de quien fue profesor universitario en la la Universidad privada de Belgrano. En medio de la tormenta de epítetos , reivindicó la figura de un "filósofo": Alejandro. Asi llamó a Fantino, su amigo periodista, quien se graduó en la Universidad Católica de La Plata.

La articulación política con el PRO, sigue aceitada en el Congreso , a la espera de acuerdos macro, en lo electoral. El círculo rojo duda de la templanza necesaria, del primer mandatario, para llevar adelante una face dos del modelo. Encima, Milei viene repitiendo eu si no lo entiende la gente , se vuelve a su casa con los perros.

La Astrología, ante el último eclipse lunar color sangre, intepreta que marca cierres de etapas, momentos de introspección profunda o cambios intensos en las personas. Habrá que seguir de cerca si un nuevo satélite alumbra el camino.

Horacio Caride