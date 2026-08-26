Tini audita a su padre por supuestos malos manejos de sus finanzas

La cantante sorprendió con la investigación interna sobre supuestos malos manejos de su manager, es decir su padre. Qué rol tiene De Paul.

Tini Stoessel rompió el molde de la cartulina de la familia perfecta. La cantante inició una auditoría interna para ver como cuidó sus ganancias y acciones el padre, quien se venía desarrollando como manager de su carrera desde temprana edad. La noticia sacudió al ámbito del espectáculo.

La cantante, actualmente de 29 años, no tendría participación accionaria ni control sobre algunas de esas compañías. Algunas fuentes vinculan este cambio de actitud de la artista a consejos que le habría dado su pareja, Rodrigo De Paul.

La relación artistas con sus representantes familiares recorre un espinel de polémicas parecidas. Alejandro Stoessel tuvo un rol central en las decisiones económicas y profesionales relacionadas con la carrera de su hija.

Otro casos de fricción han sido el de los tenistas Gabriela Sabatini y Del Potro. En ambos casos hubo rupturas familiares producto de sospechas de malos manejos.

En ese sentido, una de las hipótesis que surge del relevamiento es que Tini habría firmado documentación confiando en las personas encargadas de administrar su carrera, sin conocer necesariamente el alcance jurídico y económico de cada operación. La auditoría no tiene causa judicial abierta.

En cambio , un contra ejemplo ha sido el padre de Messi quien aparece como custodio de la carrera del mejor jugador del mundo sin giretas aparentes.

De forma paralela, la mamá de Lali Espósito colabora en el armando de los shows y contratos de la artista, pero aclara que la última palabra la tiene siempre ella. Majo Riera lanzó una serie de entrevista a las madres de reconocidos artistas para mostrar el lado menos visible, íntimo y familiar del éxito. Parece un lanzamiento ( el de Bienes de Familia), como caído del cielo .