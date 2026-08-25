Casella se siente utilizado por sus dichos sobre el alto consumo del teatro

El conductor fue nombrado como ejemplo por Milei para refutar problemas de bolsillo de la gente. Sus dichos, en el programa de Mirtha, fueron usados por la grieta.

Beto Casella experimentó como palabras que se dicen son utilizadas políticamente para arrastrar agua al molino de las trincheras. El conductor celebró el éxito de taquilla de las obras teatrales en la Avenida Corrientes. Por esos dichos, recortados en redes, Milei se sumó a afirmar que no habría problemas de consumo ni de limitaciones de bolsillo de la mayor parte del pueblo argentino.

Beto salió a dar su impresión, tras la polémica, en una entrevista en A 24. Dijo que "las cuentas libertarias de twitter y las de los k , tomaron sus declaraciones de acuerdo a su conveniencia". El presidente se sumó y posteó: "Cae las estupidéz mayúscula de eso que la gente no llega a fin de mes...".

Casella auguró que estamos asistiendo a la extinsión de la clase media. Ojo que Beto se transformó en un índice de medición.