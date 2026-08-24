Se vienen nuevas subastas en el Banco Ciudad

El Banco Ciudad anuncia dos nuevas subastas online de alhajas, que se llevarán a cabo el martes 25 de agosto y el jueves 10 de septiembre, ambas a partir de las 11. Los catálogos reúnen un total de 48 lotes, que incluyen anillos, pulseras, gargantillas, collares, aros y relojes, con precios base que van desde los $200 mil hasta los $10 millones.

Entre lo más destacado resaltan las piezas realizadas en oro de 18 quilates, oro blanco, oro rosado y platino, junto con alhajas engarzadas con brillantes, rubíes, zafiros, perlas, turquesas y otras piedras de color. También se ofrecen relojes y piezas de reconocidas marcas, entre ellas Rolex y Cartier, con alternativas para coleccionistas, inversores y público interesado en adquirir objetos de valor. La participación será exclusivamente online, a través del portal de subastas del Banco Ciudad (https://subastas.bancociudad.com.ar/), desde cualquier punto del país.

PRIMERA SUBASTA - 25 DE AGOSTO

La primera subasta se realizará el martes 25 de agosto, a las 11, y estará integrada por 35 lotes.

La pieza de mayor valor del catálogo es una pulsera articulada con reloj Rolex de oro de 18 quilates, rodeado de brillantes, que se ofrece con una base de $10 millones. También se destaca una pulsera articulada tipo cordón confeccionada en oro de 18 quilates, con un precio inicial de $8,6 millones.

Entre los lotes principales se encuentran, además, una importante gargantilla de oro de 18 quilates tipo cordón trenzado, con base de $6 millones; una pulsera articulada con reloj Cartier, ofrecida desde $5 millones; una gargantilla de eslabón plano de oro de 18 quilates, con una base de $3,2 millones; y diversos anillos con brillantes, rubíes, zafiros, turquesas y otras piedras.

El catálogo se completa con collares de perlas y turquesas, pulseras de oro y oro blanco, aros, colgantes y anillos de diferentes estilos, cuyos precios base permiten acceder a una amplia variedad de piezas.

SEGUNDA SUBASTA - 10 DE SEPTIEMBRE

La segunda subasta tendrá lugar el jueves 10 de septiembre, a las 11, y contará con 13 lotes.

La principal pieza de este catálogo es una gargantilla de oro con adornos de oro blanco y brillantes, que se ofrece con una base de $5 millones. También sobresale una pulsera articulada con reloj de oro cuadrante marca Universal, con un valor inicial de $3,8 millones.

Además, entre las alhajas se incluyen un anillo de platino con brillante central, con base de $1 millón; una pulsera articulada de oro bajo con brillantes, desde $900 mil; anillos de oro blanco y platino con brillantes; aros de oro y platino; y un conjunto de cuatro anillos de oro con piedras hialinas y de color.

Destaca también un pequeño reloj de plata dorada cuyo cuadrante lleva la inscripción Cartier, con una base de $200 mil, junto con otras piezas de joyería clásica y diferentes alternativas para quienes deseen iniciarse en la compra de alhajas.