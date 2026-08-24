La crucifixión a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El delantero de la Scaloneta está recibiendo un maltrato sin precedentes de parte del Colchonero. Un circo romano que parece no tener salida.

La imagen de Julián Álvarez , cabeza baja, saliendo solo del estadio del Metropolitano, ha sido un morbo innecesario por parte de los patrones del Athletic. No le perdonan a Julián sus dichos, en pleno Mundial, sobre que quería cumplir un sueño. El sueño es jugar en el Barcelona, como lo cumplió el francés Griezmann, en su momento y no hubo ningún escándalo. Son profesionales, antes que hinchas, y actores principales de un juego maravilloso que sus dueños lo van transformando en un verdadero circo Romano.

En aquellos años del Imperio, el público del circo romano giraba en torno a la fascinación por la muerte explícita ,la sangre y el peligro mortal en su máxima expresión. Acudían a presenciar la destrucción de la vida humana.Las redes sociales no han inventado nada , solo lo "profesionalizaron".

La lapidación futbolera, por parte del Colchonero, tiene participantes secundarios pero a la vez muy dañinos. El Cholo Simeone fue funcional al acto de ajusticiar públicamente al jugador. Sus primeras declaraciones fueron que "la gente tenia derecho a expresarse ". Le corrió un poco más el banquito.

El Cholo Simeone fue funcional al acto de ajusticiar públicamente al jugador

Luego , el DT trató de reparar el asunto pero terminó admitiendo que la decisión, de que Julián se fuera antes y solo de la cancha, sin formar en el saludo del conjunto ante su hinchada, fue del club y no del jugador.

¿ Tras 14 años de continuidad en el mando técnico, no tiene voz y voto, en un asunto tan sensible, que a parte incluye el futuro de un connacional?

La imagen fue muy triste. El crack argentino se retiro abucheado y hasta le arrojaron camisetas como gesto ofensivo. Jorge Valdano representó la crisis del jugador con una cita literaria de Cortazar: "quien dice que se va, ya se ha ido".

Da la impresión que el fútbol Europeo le está haciendo pagar caro- a los sub campeones del Mundo- , su rebeldía. La bandera/trapo , frente a los ingleses, fue para muchos inadmisible.

La dura sanción a jugadores argentinos por los incidentes en la final , suena a demasiado, si se tiene en cuenta que al francés Zidane le aplicaron solo tres fechas por dar un cabezazo como un toro a la humanidad del italiano Materazzi, en la final del 2006. Infantino tendrá así los votos necesarios para conseguir su reelección.

Horacio Caride