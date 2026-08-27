Rada: el eximio músico con nariz de payaso

Murió a los 83 años. Dejó una obra monumental , mezcla de virtuosismo y alegría. La despedida en las barriadas uruguayas. El rock nacional lo consideró como propio.

"Botija reí, reí,que el tiempo que vos vivís mañana será un lindo pasado".

La despedida será en el Palacio legislativo charrua. Seguramente, el Negro imprimirá desde el otro plano, un adios con sabor candombero, haciendo sus clasicas morisqueta desde el cielo, para barnizar de naturalidad su grandeza de músico popular. Eso fue , en definitiva , el Negro Rada. Un músico genial vestido de payaso.

Su perfil multifacético, lo hizo debutar en la comedia musical Hair , en los 70. Esa pieza hippie, dejó un mensaje de paz mundialen frotera a la violencia política. Compartió la escena con otros , en ese entonces principiantes, como: Horacio Fontova y Valeria Linch.

Rada hizo su fuerte aparición, en la escena del rock nacional, en el festival B.A. Rock. Sus tambores de candombe , entonaron su primer éxito, para los argentinos, que fue "Blumana". El estribillo contagioso: "Tocá che Negro, tocá dice la hinchada....".

La negritud a pleno por las calles de su niñez, en la barriada Palermo de Montevideo. Gente común salió a las calles a desplegar la alegría candombera, con esa pizca de nostalgia que no merece rendirse ante la tristeza.

“Hoy tristemente nos deja (en el plano físico) el querido Negro Rada. La mejor voz en español. Un artista irreemplazable e inimitable. Un creativo inagotable. Un showman único que nos sacaba incontables sonrisas en cada show. Un fenómeno. Las cuatro patas de mi inspiración inicial fueron Los Stones, León Gieco, Los Beatles y Rubén Rada. Negro querido descansá en paz. Acá te seguiremos escuchando por siempre”, fue el posteo de Ciro.

Fito Páez lo mencionó como parte de su familia. Recuerda Fito su deslumbramiento cuando llegó de Rosario a Buenos Aires y los escuchó tocar por primera vez. Fue en Music Up, muy cerca de las intersecciones de Corrientes y Callao [...]. "En el intermedio veo que Rubén me observa. Bajó del escenario y se sentó a mi lado. Me dio charla. De dónde venía, si me gustaba la música, si conocía a La Banda y a Opa. Los años nos volvieron hermanos", recordó. Con la banda Opa creció e la mano de los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso.

La música le fluía por todo su cuerpo. Fue un auto dicacta. ¿Será por eso que nunca se la creyó?

Compartió un respeto mutuo con el flaco Spinetta. Hasta le dedicó: " Spinetta es lo mas grande que hay".Un tema pegadizo que con hermosura lo homenajea :"Hace tiempo que Luisito no está , solo para aquellos que no saben volar". El Negro también versionó la poética del flaco: "Será que la canción llegó hasta el sol".

Con el productor argentino Cachorro López explotó el éxito masivo en las radios locales. Cha-cha, Muchacha o Muriendo de plena, esta última adoptada por hinchadas de fútbol, sobre todo la de Racing. Creía a muerte en esa canción.La defendió a pleno como lo hizo con la alegría.

Horacio Caride