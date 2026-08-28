River es una caldera de versiones

Entre ellas , figura el dato que habría existido una reunión por fuera del club entre un ex presidnete del club y una autoridad actual. Pases de factura fuertes se escucharon. El ex le decía al actual : "Yo te puse ahí , ni se te ocurra traer a Ramós Díaz". A la vez le reprochó el desastre actual, por haber pensado en Coudet. En tanto, el Directo Deportivo : Pablo Longoria , es otra piedra en lso zapatos de la actual gestión. No se le conoce la cara por el club.