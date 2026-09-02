Promociones turisticas con Banco Ciudad

En el marco del Travel Sale, con las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Ciudad, se accede a 18 cuotas sin interés en Despegar, Almundo, Aerolíneas Argentinas y Atrápalo. La promoción permite adquirir vuelos, paquetes, alojamientos, actividades y alquiler de autos en destinos de Argentina. Asimismo, en Despegar se obtiene un 10% de descuento para compras de alcance internacional en su tienda online.
FECHA DE LA
PROMOCIÓN
EMPRESA
BENEFICIO
MÉTODO DE PAGO
HASTA EL
28 DE AGOSTO
AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Hasta 18 cuotas sin interés en vuelos a destinos nacionales en tienda online, sucursales y aeropuertos
Tarjetas de crédito Visa
y Mastercard
HASTA EL
30 DE AGOSTO
DESPEGAR
Hasta 18 cuotas sin interés en paquetes y alojamientos nacionales en
tienda online
Tarjetas de crédito Visa
y Mastercard
10% de descuento, de 18 a 22, para compras de alcance internacional en tienda online (tope: $100.000 por cliente)
Tarjetas de débito y crédito abonando exclusivamente con QR a través de App Ciudad o Buepp
ALMUNDO
Hasta 18 cuotas sin interés en paquetes y alojamientos nacionales, actividades y alquiler de auto por Argentina en tienda online y comercios adheridos
Tarjetas de crédito Visa y Mastercard abonando exclusivamente con QR a través de App Ciudad o Buepp
ATRÁPALO
Hasta 18 cuotas sin interés en paquetes y alojamientos de Argentina en tienda online y comercios adheridos
Tarjetas de crédito Visa y Mastercard
PLATAFORMA 10
10% de descuento en
tienda online (tope: $3.000 por cliente)
Tarjetas de débito y crédito abonando exclusivamente con QR a través de App Ciudad o Buepp