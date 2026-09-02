Promociones turisticas con Banco Ciudad

En el marco del Travel Sale, con las tarjetas Visa y Mastercard del Banco Ciudad, se accede a 18 cuotas sin interés en Despegar, Almundo, Aerolíneas Argentinas y Atrápalo. La promoción permite adquirir vuelos, paquetes, alojamientos, actividades y alquiler de autos en destinos de Argentina. Asimismo, en Despegar se obtiene un 10% de descuento para compras de alcance internacional en su tienda online.

FECHA DE LA

PROMOCIÓN

EMPRESA

BENEFICIO

MÉTODO DE PAGO

HASTA EL

28 DE AGOSTO

AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Hasta 18 cuotas sin interés en vuelos a destinos nacionales en tienda online, sucursales y aeropuertos

Tarjetas de crédito Visa

y Mastercard

HASTA EL

30 DE AGOSTO

DESPEGAR

Hasta 18 cuotas sin interés en paquetes y alojamientos nacionales en

tienda online

Tarjetas de crédito Visa

y Mastercard

10% de descuento, de 18 a 22, para compras de alcance internacional en tienda online (tope: $100.000 por cliente)

Tarjetas de débito y crédito abonando exclusivamente con QR a través de App Ciudad o Buepp

ALMUNDO

Hasta 18 cuotas sin interés en paquetes y alojamientos nacionales, actividades y alquiler de auto por Argentina en tienda online y comercios adheridos

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard abonando exclusivamente con QR a través de App Ciudad o Buepp

ATRÁPALO

Hasta 18 cuotas sin interés en paquetes y alojamientos de Argentina en tienda online y comercios adheridos

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard

PLATAFORMA 10

10% de descuento en

tienda online (tope: $3.000 por cliente)

Tarjetas de débito y crédito abonando exclusivamente con QR a través de App Ciudad o Buepp