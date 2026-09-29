Las elecciones en Brasil anticipan la paridad en Argentina y asuntos de agenda social común

En Brasil se anticipa una primera vuelta muy pareja, con una leve ventaja para Lula. Los encuestadores argentinos se guardan opiniones por el escenario 2027.

El próximo domingo Brasil va alas urnas. Una elección muy peleada. Anticipan un segunda vuelta con final abierto. Milei aguarda una buena performance del Bolsonarismo. Esta elección, como la que Trump se juega en los EEUU y su otro referente, Netanyahu (Israel), tienen efectos de estados de ánimo para que el presidente encare la campaña por la reelección.

Lula aparece en cierto retroceso ante su electorado natural , los pobres. Redujo su margen de distancia en la zona norte y temen un avance de la derecha. Así y todo, con su tercer mandato acuestas, aparece muy competitivo. Los temas de agenda se asemejan a los de nuestro país pero en otros volúmenes. Salarios que no alcanzan y endeudamiento de las familias. La gran diferencia es que Lula ha aplicado medidas reparadoras.

Lula dictó la prohibición de los juegos online y las apuestas deportivas. Las encuestas le venían señalando el sufrimiento de la gente endeudada. Un caso como una mujer, del estado de Minas Gerais, que acumuló una deuda de 600.000 reales (115.000 dólares) y perdió todo.

Los clubes de fútbol y el candidato Bolsonaro (h) reaccionaron en bloque acusando- al líder del PT- de demagogo, y advirtieron que el fútbol puede llegar a morir por la falta de financiamiento. A parte, Lula anunció un plan de quita de deuda a las familias de un 90%.

En Brasil la exigencia de ganar en una primera vuelta es muy fuerte ya que debería un candidato supera el 50% más uno. Un imposible.

Consultores argentinos creen que no habrá un paralelismo entre un acto electoral del gigante vecino y lo que nos espera en octubre. Octubre queda todavía , pese a la percepción dirigencial , muy lejos. Sin embargo hay problemas sociales similares.

La Fundación Mediterránea, una organización de tanque de ideas de la ortodoxia económica mediterránea, apuntó a que el crecimiento de la pobreza se entiende desde el crecimiento exponencial del empleo informal , que ya no alcanza a cubrir las necesidades básicas.

La Fundación Mediterránea, una organización de tanque de ideas de la ortodoxia económica mediterránea, apuntó a que el crecimiento de la pobreza se entiende desde el crecimiento exponencial del empleo informal , que ya no alcanza a cubrir las necesidades básicas.

Lo últimos índices sociales y de registro de imagen política le han dado muy mal al gobierno. La gira a Nueva York fue floja para el presidente. Apenas pudo charla unos minutos de parado con el responsable de los Asuntos Hemisféricos, Marco Rubio.

¿Tienen la elección perdida? De ninguna manera. El oficialismo se mantiene competitivo pese al feroz ajuste, sobre todo porque las alternativas a su proyecto no son claras.

Los expertos creen que todo se definirá en las últimas semanas. Recuerdas que la aparición de un fenómeno disruptivo, cambia un escenario muy inestable del ánimo de los votantes. El caso de la ayuda del Secretario del Tesoro norteamericano , Scott Besent, al gobierno de Milei , metros antes de la recta final de la campaña de las legislativas 2025. Un total de divisas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina. Ese señal y acción , le permitió ganar músculo politico a Milei, cuando parecía acabado. No se vislumbra un efecto similar de ayuda por parte de Trump. Como salga la elección de mitad de término en el país patrón de las democracias occidentales, será un termómetro aplicado al interés de mantener una sociedad férrea , que hasta ahora sirvió para la gobernabilidad pero no derramó en inversiones.

Horacio Caride