Kravetz abrió una academia para pelear por Lanús

El dos de la SIDE exhibió un video de sus destrezas de lucha. Cinturón negro de Taekwondo, Kravetz inauguró una Academia de esa disciplina en la calle Quindimil. Como el nombre lo indica, es por el viejo caudillo peronista de Lanús. El local está a escasas cuadras del Municipio gobernado por La Cámpora. Parece que Kravetz quiere acercarse a la pelea por la intendencia.

EL NÚMERO 2 DE LA SIDE ABRE UNA ACADEMIA DE DEFENSA PERSONAL Diego Kravetz, subsecretario de Operaciones de la SIDE, abrirá una academia de defensa personal que lleva su nombre en Lanús y dará la primera clase. El espacio ofrecerá técnicas de jiu jitsu, boxeo y preparación… pic.twitter.com/Y91cxO5yBH — Clarín (@clarincom) September 25, 2026