Expediente Político

Kravetz abrió una academia para pelear por Lanús

1 min de lectura Actualizado: 25/09/2026
Kravetz abrió una academia para pelear por Lanús

El dos de la SIDE exhibió un video de sus destrezas de lucha. Cinturón negro de  Taekwondo, Kravetz inauguró una Academia de esa disciplina en la calle Quindimil. Como el nombre lo indica, es por el viejo caudillo peronista de Lanús. El local está a escasas cuadras del Municipio gobernado por La Cámpora. Parece que Kravetz quiere acercarse a la pelea por la intendencia.

 

#Diego Kravetz