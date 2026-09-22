El Banco Ciudad informa sobre cómo regularizar deudas

En el marco del Programa de Desendeudamiento Familiar de la Ciudad de Buenos Aires, establecido por la Ley 6959 de la Legislatura porteña, el Banco Ciudad anuncia desde hoy una reducción al 28% (TNA(*)) de la tasa de interés para regularizar deudas de préstamos personales, consumos con tarjeta de crédito y microcréditos. La medida apunta a brindar un mayor alivio a las personas y familias para ponerse al día, a través de una propuesta de refinanciación con la tasa más baja del mercado. A su vez, los plazos establecidos por el programa van desde 24 hasta 60 meses.

La gestión para la regularización de deudas se realiza a través de los canales habituales de contacto del Banco Ciudad, como el chatbot BIT en Whatsapp (+54 9) 11 5150 5050, la banca telefónica (0800-22-20400), los oficiales de cuenta y en sucursales. Asimismo, la refinanciación de líneas específicas para microemprendedores se realiza a través de Ciudad Microcréditos (www.ciudadmicrocreditos.com.ar).