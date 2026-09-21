La polarización se consolida con los lanzamientos de Milei y Kicillof

El presidente con un acto de tono de campaña en Bahía Blanca y su contrincante peronista jhabalndo de crean "nuevas canciones" en el 2027. Cómo podría ser esa interna peronista,

La foto quedó planteada tal como la anticipaban las encuestas. La polarización política arrancó con furia en lo que se podría determinar como un arranque anticipado de campaña, ante la presidencial 2027. En un acto en Bahía Blanca , Javier Milei protagonizó un revival del candidato rock star. Mientras gritaba y agitaba el grupo de seguidores , una imagen quedó viralizada. Una mujer , recién salida de la ducha , balconeaba la situación , con una toalla en la cabeza y cara de circunstancia. ¿ Habrán pensado que debía nbacer de vuelta para ver el arranque de una campaña , en una ciudad que fue devastada , un año atrás, por las inundaciones?

Quizás el epígrafe de la foto de la señora podría haber sido :"no te hagas los rulos Milei ". Lo había manifestado- ese dicho popular- la ex presidenta Cristina, cuando sus militantes le reclamaron competir electoralmente, en varias oportunidades, antes de terminar presa.

Milei tiene un foco interno complicado . Además de una baja sensible de su imagen publica crecen los daños evitables. La intervención crítica de la senadora y aliada , Patricia Bullrich, en el sentido de sentirse usada pro al presetación del presupuesto, dejó dudas en la vertebración del voto oficialista. ¿ Se animará a una PASO , Pato contra el presidente?

Bullrich quedó atragantada con haber quedado tercera, en la presidencial del 2023. Quiere revancha.

En la otra tirnchera, Kicillof hizo un acto de lanzamiento en el partido de Avellaneda. La concurrencia fue modesta . Lo importante fue lo que dijo. Se animó a mandar un mensaje a la detenida. Señaló que descree en una “construcción” del PJ dirigida a control remoto”, mientras agregó que “no alcanza con repetir una experiencia”. A parte, avisó que pueden contar con su particiapción en busqueda de un cambio de color político en la Rosadae insistió con "las nuevas canciones que se construyen colectivamente".

Desde le kirchnerismo, están digiriendo el acto aunque lo tildan de un acto de rebeldía de quien fuera el protegido de Cristina. La ex mandataria filtró la idea de una interna de tres : Kicillof Massa y el ex gobernador : Gerardo Zamora. Al filo radical lo apoyaría ella.