La IA confía más en Kicillof que el propio peronismo

Una de las aplicaciones de IA reconoce que el gobernador pordría ganar en segunda vuelta. En el peronismo todo es división.

La IA paga se esmera un poco más que la gratuita. En definitiva, un ser humano haría lo mismo, ¿n0?.

El juego fue al aire. Se le preguntó: ¿Quién crees que ganaría en una eventual segunda vuelta entre Milei y Kicillof?

La respuesta sorprendió quizás a propios peronistas. "Ganaría por escaso margen Kicillof". La IA puso en valor competitivo lo que dentro del peronismo, atrapados por sus furiosas internas, todavía está en plena discusión.

En realidad, la IA dista de ser Nostradamus. Al margen de las creencias y lo que vaya a ocurrir en 2027, cruza datos de las principales consultoras y hace un promedio. Ni ella (si asumimos que sería una mujer), ni los demás mortales, pueden entrar en la cabeza de los indecisos y sobre todo de un fenómeno creciente : las próximas elecciones estarán marcadas por un índice record de ausentismo.

Según el consultor Gustavo Marangoni, "el ausentismo es una postura política", que es rechazar a toda la dirigencia política. A todo esto, la representante de la izquierda, Miriam Bergman, puede llegar a captar un voto peronista perdido.

Hábilmente , la diputada de izquierda reclama con mayor énfasis la libertad de Cristina que los que visten la casaca del PJ hace décadas. En ese marco de dificultades, para que el peronismo recupere credibilidad y confianza, es que el gobierno fuerza la idea de ganar en primera vuelta. Para lograrlo necesita alcanzar un 42% de los votos y que la economía no se desmadre. Los últimos índices sociales, pobreza y desempleo, son negativos en ese aspecto.

Kicillof , en todos los escenarios, es el oponente al gobierno con mayores posibilidades. El gobernador se largó a recorrer el país y este fin de semana protagonizará un acto de lanzamiento de campaña, en el partido de Avellaneda, para mostrar una cara federal. La transversalidad alcanza a radicales como Federico Storani.

Cristina mastica tiempo en San José 1111. Dio un guiño al ex gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para que también pruebe suerte recorriendo el territorio nacional . El filo radical , es un fiel peronista gobernando con gran cohesión su provincia.

La calle Matheu, sede del partido justicialista, transmite un simil a una sala velatoria. Teresa García escucha a compañeros con todo tipo de propuestas - "¿ Y si vamos con un outsider que contraste con el Milei de la crueldad".

Sergio Massa articula aspirando a ser la sintesis , al final del camino.

Faltan 401 días para conocer la verdad. Es una maratón , donde el que arranca primero no necesariamente llega a la meta victorioso. A la vez, hay muchas promesas y pocos candidatos reales.

Horacio Caride