Noteros enojados con los que no le contestan lo que quieren oir

Se está dando una moda sonsa en la tele: los cronistas que salen a la calle a hacer ecuestología de peluquería. Mucha gente no quiere decir a quien votará ni tampoco que le está yendo mal.

Carencia de ideas de producción o el mal de estos tiempos de algoritmos y redes: sesgo de confirmación. Populan los noteros que salen a la calle , esperan la hora pico en una estación de tren , para preguntar cuestiones de bolsillo o preferencias electorales.

Crónica TV , C5N y Ar12 , son las señales que abundan en esta curiosa insistencia. El asunto es que muchas veces la gente no les contesta lo que quieren oir. Un ejemplo de esto ocurrió en un local de Once, donde la movilera cruzó fuerte al encargado de un local por afiram que la iba bien en las ventas y decrile que "eso no podía ser ya que su local estaba vacío". La cosa terminó con el comerciante pidiéndole que se retirara con "su mala onda".

Una posibilidad ,de la negación, podría ser que a nadie le convence promocionar la desgracia de su actividad o también que la realidad económica puede tener sombras y luces, pero como sea : ¿ Cuál es el empecinamiento de hacerle decir a al gente lo que no quiere ni tiene ganas de expresar?