Noteros enojados con los que no le contestan lo que quieren oir

Carencia de ideas de producción o el mal de estos tiempos de algoritmos y redes: sesgo de confirmación. Populan los noteros que salen a la calle , esperan la hora pico en una estación de tren , para preguntar cuestiones de bolsillo o preferencias electorales.
Crónica TV , C5N y Ar12 , son las señales que abundan en esta curiosa insistencia. El asunto es que muchas veces la gente no les contesta lo que quieren oir. Un ejemplo de esto ocurrió en un local de Once, donde la movilera cruzó fuerte al encargado de un local por afiram que la iba bien en las ventas y decrile que "eso no podía ser ya que su local estaba vacío". La cosa terminó con el comerciante pidiéndole que se retirara con "su mala onda".
Una posibilidad ,de la negación, podría ser que a nadie le convence promocionar la desgracia de su actividad o también que la realidad económica puede tener sombras y luces, pero como sea : ¿ Cuál es el empecinamiento de hacerle decir a al gente lo que no quiere ni tiene ganas de expresar?
🇦🇷 El canal izquierdista AR12 intenta instalar que los comercios en Argentina estallan en crisis y pasa esto: pic.twitter.com/x6f8uBJgSt
— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 9, 2026