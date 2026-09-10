El Gobierno le teme a la agenda social que trae el Papa en noviembre

La visita a Don Orione y a una cárcel serán mensajes dedicados al oficialismo. La marca de Francisco con buenos modales.

Tiempo de descuento. El acontecimiento, de la visita de León XIV, cerrará el año, previo al arranque de la campaña política. El gobierno exhibe júbilo por la ilustre visita pero a la vez teme consecuencias en el mensaje social que traiga el enviado de Dios, desde el 8 de noviembre.

Las visitas al cottolengo Don Orione y a una cárcel son sensibles a impactar en la caparazón libertaria. La motosierra podría entrar en modo pausa.

El asunto de la discapacidad y el recorte de los planes de contención, como el estado de la detención de los menores que delinquen, vienen siendo asuntos de agenda de la Iglesia local. La Comisión Episcopal reforzó la idea de una imperiosa agenda social, incluyendo la mirada sobre el aumento de la tasa de suicidios entre los jóvenes. Precisamente, el Papa priorizará una encuentro con los jóvenes a realizarse en los alrededores del Monumento a los Españoles.

Resultó funcional, a aplacar las tensiones, el gesto de los libertarios de finalmente aceptar que la oposición tenia los votos para avanzar sobre un plan de alivio ante la emergencia de discapacidad.

Karina, que viene articulando la organización- desde la pata del estado- de la visita Papal, mandó señales a Martín Menem de acoplarse a la sintonía de las críticas y enviar una cuota de empatía.

Se ponen en marcha las comisiones parlamentarias y mientras tanto se gana tiempo. Está claro que otro veto presidencial, obturando ayuda en estas áreas sensibles, potenciaría el riesgo de un mensaje Papal refractario.

Los que piensen que Prevost viene a pasear se equivocan. Tiene claro que viene a cumplir con el legado del Papa Francisco. Hay una avanzada cegetista- que viajó a Roma- para empaparlo de la realidad argentina. Morosidad y desempleo son deo ejes principales que Gerardo Martínez y Cristian Gerónimo, llevará el sábado próximo al Vaticano.

Habrá mensajes de paz (por el reflujo malvinero), de espiritualidad ( un aval a la impronta católica argentina) y otra de caracter social (jóvenes y excluídos). El legado de Francisco que no pudo concretar en vida.

Son muchos los que quieren un minuto de historia y una foto. En el círculo rojo, algo alterado por ver como sigue el modelo, también concentra expectativa.Desde el Vaticano, se advirtió que el Papa no podrá atender a todos.

A uno de ese circulo selecto, le llegó un mensaje. José Luis Manzano se comprometió a buscar una solución para miles de peruanos que no tienen acceso al agua potable.El contacto fue por vía indirecta , ya que la presidenta recientemente electa , Keiko Fujimori, atendió la preocupación proveniente de Roma. Manzano ha construido una posición dominante del manejo de los bienes energéticos del país del antiplano. Su figura puede ser ponderada para tener información d eprimera línea de la idea papal de esta visita.

Perú es el cierre de la gira del Papa , una estación central en la historia de León ya que se formó como sacerdote, en la misión agustiniana de Chulucanas, en la región Piura. A 40 años, de la última visita Papal (Juan Pablo II), otro presidente , como ocurrió con Alfonsín, tendrá frente a frente a uno de los hombre más influyentes del planeta.