Subastas online del Banco Ciudad

El Banco Ciudad anuncia una nueva serie de subastas online por cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control

Aduanero (ARCA), que incluye más de 120 lotes de parlantes, consolas PlayStation 5, piezas de joyería y bijouterie, aceites para automotores, machimbres de PVC, aperitivos y granos de soja.

Los remates se realizarán durante septiembre y octubre, a través de la plataforma digital https://subastas.bancociudad.com.ar/, donde los interesados podrán consultar las condiciones de venta, características, fotografías y precios base de cada lote.

CRONOGRAMA DE SUBASTAS

PARLANTES

El jueves 10 de septiembre, desde las 11, se subastarán 47 lotes, con un parlante por lote. La oferta incluye 32 equipos JBL —30 Charge 5 y 2 Boombox 3—, 6 Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W, 7 LUO y 2 parlantes portátiles Hi-Fi. Los productos se encuentran en Posadas, Misiones, y se ofrecen en caja original.

PIEZAS DE JOYERÍA Y BIJOUTERIE

El martes 15 de septiembre, desde las 11, saldrán a remate 2 lotes que reúnen 1.416 piezas, ubicados en Río Gallegos, Santa Cruz. El primero comprende 1.275 piezas de joyería, con un peso aproximado de 7,150 kg, entre anillos, aros, pulseras, dijes y rosarios. Incluye 60 anillos de plata, 24 de plata con piedra, 243 de oro y plata y 199 de oro, plata y piedra. El segundo está integrado por 141 piezas de bijouterie: 10 anillos de origen sintético, 81 aros sintéticos y 50 dijes de fantasía.