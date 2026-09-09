El recuerdo de De La Sota, entre peronistas expectantes y el legado a sus hijas

Hubo un homenaje.Lo organizó la periodista, Candelaria De La Sota. Massa y Schiaretti presentes. Faltó su otra hija , Natalia.

El Gallego De La Sota, tenía 68 años cuando el auto que manejaba por la ruta 36 se estrelló encapsulado en la parte de atrás de un camión. Se habría quedado dormido.Iba de Río Cuarto a Córdoba capital, para festejar el cumpleaños de su hija Natalia. La otra hija , Candelaria recordó la figura de su padre, en un acto que tuvo tenor político.Entre otras cosas , fueron dirigentes de peso- que buscan alternativas de unidad para enfrentar a Milei- en la presidenicial del 2027.

De La Sota fue líder de la renovación peronista junto a Antonio Cafiero. tras la derrota en el 1983. Además, protagonizó tres mandatos como gobernador y en el momento de morir , era el candidato indiscutible de la unidad del 2019, para la presidencial.

En el salón principal del Hotel Savoy , se acercaron varios referentes territoriales clave , para la posible reconstrucción del peronismo. Massa , el cordobesismo : Llaryora y Schiaretti, el ex gobernador santiagueño: Gerardo Zamora, entre otros dirigentes.

Algunos, participaron desde la nostalgia , ya que hoy forman parte de otros armados o - como el caso de José Luis Manzano- se tranformaron en mega empresaraios. Chupete mandó un video de salutación, elogiando la visión de modernidad y justicia social que tuvo el dirigente cordobés.Más tapado por la concurrencia, asomó el es SIDE, Miguel A. Toma. Entre carmelas , recuerdos y olvidos ; la anfitriona cautivó con su solvencia expositiva.

Candelaria exhibió videos inéditos- de su padre- hablando, por ejemplo, de la IA , 8 años antes de que el tema fuera unívoco para la agenda omnipresente. En formato conversatorio, la periodista envió varios mensajes políticos para la interna peronista : "estamos convencidos de que un país con justicia social, donde todos puedas trabajar y estudiar, es posible". Su participación dejó abierta, entre los presentes, la puerta a que Candelaría también se pase a la actividad política, en breve.

Su hermana Natalia pegó el faltazo. Se cree que la diputada nacional quiso evitar a la plana mayor del cordobesismo con la cual mantiene diferencias. Axel Kicillof fue invitado pero puso excusas de agenda.

Al temrinar , el cierre con fuertes aplausos. En la montonera de abrazos y besos , el publicista Pepe Albistur bromeó con un compañero. " Menos mal que el de arriba se lleva a los meores y todavía quedamos nosotros". Un comentario imperdible para los oídos de Oberdán Rocamora.

Horacio Caride