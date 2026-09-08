Lito Costa Febre hace una colecta para seguir relatando River

Parecido esquema hizo Víctor Hugo Morales para el Mundial. Se vino una tendencia del mangazo.

Mientras River busca consolidar una recuperación de sus crisis futbolística, el relator de mayor raíz en la institución salió en las redes con una colecta para recaudar fondos que le permitan financiar su tira deportiva.

Lito Costa Febre pide donaciones dinerarias en pesos o dólares y sortea un viaje a Madrid para revivir el histórico triunfo ante Boca, de la Copa Libertadores (2018). Bajo la campaña "El Club de Lito" se tira el mangazo.

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Recoredemos, hubo un episodio similar en la previa del Mundial con Víctor Hugo Morales, quien organizó una colecta para poder transmitir "Mi último Mundial". FInalmente no se concretó.