Las Malvinas son argentinas y Milei es una ficha de Trump

Otra vez como en el 82, la sociedad enfrenta un dilema: una causa nacional encapsulada en intereses mezquinos. Galtieri también creyó que los EE.UU. veían con simpatía la recuperación de Malvinas.

Pasó la cadena nacional número 12 desde que Milei asumió el primer período presidencial. La mayorías de las veces lo hizo para anuncios de proyectos de ley en materia económica. Una vez por un "nuevo contrato moral". Ahora, Milei retomó la causa Malvinas. A meses de reivindicar la figura de Margaret Thacher. El humo puede ser inofensivo, manipulatorio (con tinte electoral), o la mueca del destino de algo más grave de complejos pliegues internacionales, a disputarse en el Atlántico Sur, distante en un abismo a la honorabilidad y valentía expuesta por nuestros ex combatientes.

Si los militares argentinos hubieran realizado algo bien, en materia económica, no faltaría un cuadro de Galtieri en el despacho del Señor presidente. Para eso tiene otras reivindicaciones "simpáticas", como cantar loas al modelo económico del dictador, Augusto Pinochet. Fue a Santiago a tratar de enfriar el roce por el estrecho de Magallanes y se llevó un guiño de su par de derecha, José Antonio Kast. Chile fue un cómplice del Reino Unido , durante la Guerra de 1982, permitiendo el abastecimiento de los aviones británicos.

En ambos casos, de los dos lados de la cordillera, hay presidentes con altas tasas de rechazo popular. La impaciencia notoria, que muestran los electorados , es compinche de las peores aventuras, a la hora de embarcarse hacia la contención del poder.

Lso anuncios de la cadena nacional, monitoreada por el Mago de Kremlin, fueron sensatos, en cuanto a lo declarativo, aunque nada nuevo hay bajo el sol Malvinero. La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, es un viejo proyecto del anterior gobierno , que en todo caso ahora se podría acelerar. Curioso, pensar que sin submarinos y con Fuerzas Armadas diezmadas, serviría de algo por afuera de lo simbólico , el loable emprendimiento. Es como tener un mega estadio y a los jugadores encerrados en un container.

Por otra parte, el consorcio británico -israelí ( proyecto petrolero Sea Lion) avanza de hace tiempo sin la observancia atenta del estado nacional.Rockhopper y Navitas emitieron un comunicado asegurando que sus licencias están respaldadas y que el proyecto avanza según lo previsto.

El León se despertó a raiz del choque diplomático de Trump frente al Reino Unido, por los gastos militares en la OTAN y el conflicto bélico contra Irán. Como vemos, un panorama de tensión por un Nuevo Orden Mundial, desplazado a los confines del sur. Petróleo y superioridad tecnológica son el paradigma de conflictividad mundial.

El dictador Galtieri pudo creer modificar la irreversible realidad de un modelo en retirada , mediante el nervio de la excitación popular. Tuvo su Plaza de Mayo desbordante, dos días depués de una brutal represión al movimiento obrero. Los mismos golpeados fueron a aplaudirlo. El humo negro puede ser algo más que un dispositivo de campaña.

Horacio Caride