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Samid dice que Netflix hará su biopic

1 min de lectura Actualizado: 04/09/2026
Samid dice que Netflix hará su biopic

Alberto Samid tiró una sopresa en sus redes sociales. Aseguró que lo llamaron de Netflix para decirle que quieren encarar una serie para narrar su vida. El matarife peronista está chocho. Le preguntó a sus seguidores que propongan el actor principal para la serie. Entre los propuestos se destacan: Roly Serrano y Carlos Portaluppi.

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