Samid dice que Netflix hará su biopic

Alberto Samid tiró una sopresa en sus redes sociales. Aseguró que lo llamaron de Netflix para decirle que quieren encarar una serie para narrar su vida. El matarife peronista está chocho. Le preguntó a sus seguidores que propongan el actor principal para la serie. Entre los propuestos se destacan: Roly Serrano y Carlos Portaluppi.

Hoy me vino a ver un productor de una compañía para hacer la serie sobre mi vida en @CheNetflix

En caso de que se den las condiciones y se haga. Que actor creen que debe hacer de mi ? — Alberto Samid (@soyalbertosamid) September 3, 2026