Mar de fondo detrás del video que aportó Piccirillo

¿Elías Piccirillo sacó un conejo de la galera? Luego de que el fiscal Franco Picardi pidió la elevación a juicio en la causa que lo tiene como protagonista por la emboscada a Francisco Hauque, presentó un pen drive en la causa con un video que probaría su inocencia. Todo es raro. Piccirillo dijo que el video le llegó a su domicilio la semana pasada en una moto. Obviamente no sabe quién se lo mandó. Este medio pudo saber que el video habría sido grabado desde adentro del auto en el que iban Hauque y su mujer cuando se realizó el famoso operativo policial trucho. La que lo habría grabado es la mujer de Hauque. El tema es cómo llegó ese video ahora a manos de Piccirillo. Hay mar de fondo.