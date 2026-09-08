Periodistas muy cerca de la casa de los gobernadores

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) se muda por unos meses a un edificio de la calle Azopardo. Es por reformas que se están realizando en San Martín al 800. El CFI es un lugar de planificación política y económica de los gobernadores. Desde que volvió la democracia predomina el dominio peronista. Habrá, por un tiempo, una coincidencia edilicia con un grupo periodístico.

Resulta que la redacción del diario Clarín se muda a ese edificio de la calle Azopardo, dejando la histórica sede de la calle Piedras. Las consultas con los gobernadores estarán muy cerca.