Gebel parece el único outsider que seguirá intentando la presidencial

El ex pastor tiene la idea de instalarse en el país desde diciembre. Se probará nuevamnete en la instalación pública. La primera intentona fracasó.

Comunicador, conferencista, influencer, ex pastor. Gebel representa un combo de puertas atractivas en tiempo de reflectorres 360. Lo único que todavía no se sabe es si podrá ser es candidato a presidente.

Dante se instalará en el país desde diciembre. Con su equipo de asesores arrancará una segunda ronda de intento de instalación como candidato a presidente. La primera intentona fracasó. Pronto se dio cuenta que su simpatía y don de animador no necesariamente le servía par dar definiciones políticas en programas de actualidad. Trastabilló varias veces. La peor fue cuando definió el amor como algo solo posible entre hombres y mujeres.

Se llamó a silencio y hace unos meses que no emite declaración alguna. De todas formas, sigue en contacto con sus minis estructuras políticas: el sindicalista Juan Pablo Brey (Aeronavengantes) y Cristina Jerónimo (co-secretario CGT).

El legislador porteño Eugenio Caseilles le ayuda a pensar una estrategia de armado, inclusive con una pata en la ciudad.

Pese a estos dirigentes de color peronista, Gebel quiere armar un frente moderado y transversal. Esto quiere decir que si no prende una tercera posición, se ve afuera de la contienda.

Forma parte de los llamados outsiders. En el paquete están el banquero Jorge Brito y Daniel Hadad. En ambos casos hay convicción de participar pero incierto desde que lugar lo harán.

La mayoría de los encuestadores dan pocas chances a este armado. Sostienen que 2027 continuará la polarización entre derecha y kirchnerismo. Gebel tiene mucho conocimiento entre el público pero escasa intención de voto.

El ex pastor hace la valijas en diciembre, con la convicción de intentarlo nuevamente. Le será difícil convencer desde Miami que está empapado de la realidad argentina.

Horacio Caride