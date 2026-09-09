Un cóctel donde dirigentes del PRO intercambiaron opiniones divididas sobre el futuro con la LLA

Fue en el encuentro de cuadros dirigenciales capacitados por la Fundación Universidad Río de la Plata.Quienes fueron.

Presidida por Franc Quintana , la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP), hizo un encuentro que reunió a un círculo de influencia política, varipinto, pero con mayor predominio de dirigentes del PRO. Fue en el Salón Central de La Rural.

Entre exquisiteces al paso, se armaron diferentes rondas de conversación con un tinte direccionado a los tiempos de camapaña de las presidenciales y los futuros armados.

Diputados , senadores , empresarios , todos coincidieron en que el gobierno nacional hoy por hoy no tiene nada enfrente sólido. A la vez , un consultor conocido soltó que no ve posible la aparición fuerte de un outsider, ya que hay escenario de polarización.

María Eugenia Vidal estuvo muy desapegada de verse dentro de un esquema de competencia o intervención directa, en la futura campaña. Ocupa su tiempo presente asesorando empresas y a una Universidad privada. Se retiró simpática de eventom para preparar, en su casa, unas ricas milanesas.

En cambio muy entusiasta por su prematura candidatura presidencial , el economista Hernán Lacunza, desdijo a los que no ven una tercera vía y apuntó a un plan que tenga empatía.

Muy cerca , en otra ronda de intercambio, el Jefe de bloque PRO vio un cambio positivo en la Rosada con medidas que podrian reactivar el poder de bolsillo de la gente. Ritondo vuelve a ser un puente con Karina ante el silencio de Mauricio.

Un senador de una provincia norteña anticipó que la reforma política, con el tema de las PASO , será una piedra en los zapatos de la alianza parlamentaria del gobierno. La mayoría de los representantes del interior quieren mantener las instancia de la interna , como un eje reordenador en sus distritos.

En definitiva, al caer los últimos brindis, los comensales se fueron con una sensación ambigua de como seguirán als negocaiciones con la LLA, sobre todo en la ciudad donde apremian los tiempos.