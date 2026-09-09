Murió Chiche Gelblung: se fue un "animal" del periodismo

Chiche fue periodista hasta la sepultura. Su génesis era buscar historias. A sus productores le ordenaba un sacrificio 24 por 24 . Para él era imposible la desconexión ,mucho antes de la explosión de los celulares. Había que pensar múltiples escenarios de notas o entrevistados. Aplicó el sistema revisteril a otras plataformas. Su nivel de exigencia hizo que mucho subordinados sufrieran, pero a la vez tuvieran una escuela permanente de aprendizaje.

Su personalidad abrumadora no impedía encontrarle la chispa del especial sentido del humor que algunos conocieron en la intimidad. Su estructura, de no parar nunca, lo llevó a un camino estrecho con la facturación de su Pyme, y complicaciones, en el fuero de sus equipos laborales.

La última estación fue Crónica TV. El canal ,de las placas sensacionalistas, lo invitó a bailar cuando ya casi se quedó sin fuerzas , producto de los intensos achaques de enfermedades. Ante la carencia de ideas , alentaba a sus gente a caminar las calles... ahí estabsn esperando las historias.

Dirigió la revista Gente coincidiendo con el golpe militar. Su polémicas fueron de estilo pero también por algunas tapas de esa época. A Chiche, como a Neustadt, le costaba mucho el reconocimiento de sus colegas. Fue corresponsal de guerra, en la juventuD, y en la vejéz , a los 78 años , pidió ir a la guerra de Rusia contra Ucrania. Estuvo unos días a nivel simbólico.

Tuvo una incursión en el género fantástico haciendo una autopsia a un supuesto extraterrestre. Memoria era lo que le sobraba. La voracidad por el periodismo fue solo comparable con su adicción a comer.

Alguna vez, en una redacción, entró para conocer a sus nuevos compañeros. Para romper el hielo dijo: "Ustedes son los que me van a cagar". Chiche murió mientras Mirtha fue internada a sus 99 años. La diva le tachó la doble cuando el periodista filtró un video en el que la conductora lo insultaba - de arriba a abajo - a quien fuera su compañero de vida y productor, el cineasta Daniel Tinayre. Su dogma era armar polémicas siempre.

Los médicos le habían recomendado dejar la actividad o moderarla. Chiche murió con la suya.

Horacio Caride