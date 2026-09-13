Pullaro dejó abiertos los juegos Sudamericanos en una gran apuesta

El gobernador santafesino quiere darle arranque a un gestiós sumamente cuestionada por la inseguridad y el tema social. Los Juegos Sudamericanos son una apuesta de revertir un ánimo alicaído para Pullaro.

Las encuestas el dan mal para intentar una relección . El dirigente radical hizo un encendido discurso en la ceremonia inaugural frente al monumento a la bandera. El socialismo provincial analiza escenarios para retomar la administración central. Mientras los problemas aquejan a la provincia, no pasó inadvertido el fuyerte gasto en contrataciones de artistas como: Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas, Juan Carlos Baglietto, todos partícipes de la ceremonia inaugural.