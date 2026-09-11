El día que cambió el mundo y a uno le quedó grabado qué estaba haciendo

A las 8:46 de Nueva York , a las 9:46 de Argentina. En cuaquier parte del planeta, con sus distintos usos horarios, los relojes se paralizaron. Hasta el hombre más poderoso del mundo, en ese entonces, George W Bush (hijo), quedó pálido cuando un colaborador le dijo al oído lo que estaba sucendiendo, mientras daba una charla en una escuela primaria de Florida.

Pregúntele a cualquier mortal : ¿Qué estabas haciendo en ese momento ? ... y la respuesta será inmediata y exacta.

Según la psicología, fijamos en nuestra mente los hechos excepcionales porque se enciende la amígdala y advierte,al resto del cerebro, que preste atención. Tiene hasta una razón de supervivencia en la especie humana , ya que recordarlo nos ayuda a tratar de prevenir el peligro.

Ls descomunales imágenes fueron como un cohete que atravesó nuestras pupilas. Quedamos anestesiados. En un bar, las teles en mute, exigían una urgente aclaración.La misma prensa- que transmitía en vivo los dolorosos acontecimientos - tardaron en decodificar sobre que se trataba de un atentado perpetrado por la organización terrorista Al Qaeda.

El historiador británico, Eric John Ernest Hobsbawm, nos había advertido que el siglo pasado fue el más corto de la historia. Lo situó entre la Primer Guerra Mundia (1914- 1918) y la disolución de la Unión Soviética (1991). Al ingresar al nuevo milenio , la fragmentación , el vivir el instante como el eje dominante, consolidado desde aquel día en el que "el mundo cambió para siempre".

El nuevo tiempo , del fin de la bipolaridad geopolítica, comenzó con una elección muy discutida que le dio el triunfo a George W Bush frente a los demócratas.

Tras semanas de batallas legales, y recuentos manuales, la Corte Suprema de los Estados Unidos intervino el 12 de diciembre, deteniendo el recuento y otorgando la victoria -de facto- al repúblicano de casta pura.

Eran los primeros avisos sobre que la democracia más longeva del modelo occidental, comenzaba a presentar grietas. Además, se alertaba de un virus informático ( Y2K). El colapso tecnológico nunca ocurrió.

El atentado en serie, sobre las dos Torres Gemelas y el Pentágono , tuvo caracteríticas de primitivismo cultural en contraposición de la cuarta revolución tecnológica que estaba arrancando.

¿ Cómo explicar- racionalmente- que un grupo de terroristas suicidas, pudieron secuestrar aviones de líneas comerciales y hacerlos estrellar sobre objetivos hiper simbólicos del capitalismo? Todavía hoy los servicios de inteligencia internacionales , no pueden explicarlo.

Diez años después , 2 de mayo del 2011, Obama ordena la cacería de Osama Bin Laden. En un operativo quirúrgico , lo encuentran en un escondite en Pakistán. No hubo fotos ni imágenes.Se comunicó que su cuerpo se arrojó al mar Arábigo, tras ser ejecutado.

El miedo generó un resurgimiento de los autoritarismos y la renovada teoría del enemigo interno. Los inmigrantes pasaron a ser sospechosos y algunos países Europeos respecto a esas mezclas, apuntados como "cómplices".

Como una línea de tiempos fragmentada, en poco tiempo, la humanidad atravesó varias situaciones disruptivas.

Una crisis financiera en el 2008 ( por la burbúja inmobiliaria), Guerras con drones , una pandemia y el avance desenfrenado de la IA.

Cuando se escriba esta parte de la historia , alguien dirá que en el 11 S comenzó todo, sin saber -quizás- qué era esa cosa llamada memoria.

Horacio Caride