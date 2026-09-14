Detalles de los nuevos créditos hipotecarios del Ciudad

Con la nueva tasa de interés preferencial, fija, del 6,5% TNA(1) el Banco Ciudad ofrece el préstamo hipotecario en UVAs(2) con la cuota más baja del mercado para la compra de primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

La línea crediticia tiene las siguientes características:

Beneficiarios: Personas físicas mayores de edad empleadas en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, y monotributistas y autónomas que contraten el Paquete Crecer(3) de la entidad.

Destino: Adquisición de primera vivienda en CABA que no supere los 80 metros cuadrados cubiertos, con un valor del metro cuadrado igual o menor a US$2.800.

Monto máximo: $150 millones.

Plazo máximo: 25 años.

Moneda: UVA .

Tasa de interés: Fija 6,5% TNA.

Financiación total: hasta el 75% del valor del inmueble.

Relación cuota-ingreso: hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar. Admite la figura de Garante para incrementar la capacidad crediticia.

Sistema de amortización: Francés.

Cómo solicitarlos: a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp (11 5150 5050). Además, se puede consultar por la web de la entidad(4) y en las sucursales.

Ejemplo: Préstamo de $100 millones a 25 años, cuota inicial de $658.000, quienes lo soliciten deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000 (cálculo con valor UVA al 9/9/26).

Estos créditos ponen el foco en los sectores medios que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler para acceder a la primera vivienda en la Ciudad de Buenos Aires.

La baja de la tasa se enmarca en una decisión de la Ciudad de Buenos Aires para que la clase media tenga mayores oportunidades de acceso a la primera vivienda a través del crédito hipotecario, redestinando recursos a tal fin. Asimismo, contribuye el fondeo obtenido por el Banco Ciudad en la primera licitación de una fracción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, dispuesta por el Gobierno Nacional, destinada al crecimiento del crédito hipotecario en Argentina. Recientemente, además, el Gobierno de la Ciudad reglamentó la reforma de un artículo de la Carta Orgánica del Banco Ciudad que define aplicar un porcentaje de las utilidades de la entidad específicamente a los préstamos hipotecarios, para continuar incrementando la accesibilidad.