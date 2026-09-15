Oliván salió a cruzar a Diego Gvirtz por la "pluralidad" en 678

La ex conductora cruzó al productor por manifestar que el programa ícono del kirchnerismo tenía espíritu crítico. Recordó que se fue por el estilo propagandístico.

El productor Diego Gvirtz reapareció en una entrevista tras un largo silencio. En un streaming, dijo que él siempre quiso un 678 plural y que cuando invitaron a Beatriz Sarlo al programa fue el principio de la intervención kirchnerista, con un enojo pronunciado de parte de Cristina.

Quien condujo el programa durante una temporada, María Julia Oliván, expresó su rechazo a la teoría que el productor imprimía un clima de libertad para hacer periodismo. "Es muy loco que el creador de 678, que fue un clásico de cómo crear un relato , diga que se copaba con el disenso ", dijo la periodista.

Le recordó al aire que Néstor le hablaba todo el tiempo sobre lo que había que hacer.