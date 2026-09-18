Expediente Político

El Tata Yofre resiste

1 min de lectura Actualizado: 18/09/2026
El Tata Yofre resiste

Metido en medio de la interna del gobierno, se había dicho que lo corrieron de la Escuela de la Side. Sin embargo, los hermanos Milei decidieron bancarlo para no darle un triunfo a Santiago Caputo. Tata cruzó a la periodista Silvia Mercado,  blanqueando que permanece en el mismo lugar. Ya se había anunciado que Fabián Calle lo reemplazaría.

 

#Silvia mERCADO #Tata Yofre