El Tata Yofre resiste

Metido en medio de la interna del gobierno, se había dicho que lo corrieron de la Escuela de la Side. Sin embargo, los hermanos Milei decidieron bancarlo para no darle un triunfo a Santiago Caputo. Tata cruzó a la periodista Silvia Mercado, blanqueando que permanece en el mismo lugar. Ya se había anunciado que Fabián Calle lo reemplazaría.

Silvia Mercado te volves a equivocar. Después de una larga conversación con el Sr. Secretario de la SIDE frente a los tantos rumores del gremio, coincidimos una vez más que lo importante es la unidad del organismo para servir a nuestro presidente y al país. https://t.co/Nt1xBJsFWf — Tata Yofre (@JuanbYofre) September 17, 2026