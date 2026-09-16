Antes de habilitar la reelección de intendentes, la rosca está en el rearmado de la Corte bonaerense

Massa es el articulador de la negociación política que puede destrabar la interna peronista. Los candidatos e intereses de cada sector.

Mientras que en lo Nacional acontece la debate de la reforma política, con unas PASO que el gobierno de Milei pretende eliminar o suspender; en la provincia de Buenos Aires ocurren otras cosas importantes. En la puja, por el regreso de las reelecciones indefinidas de los intendentes, se metió antes la reconfiguración de la Corte Suprema Bonaerense. El Alto Tribunal provincial viene funcionando rengo, como puede, con solo tres miembros de los 7 que lo deberían integrar.

El ingreso de cuatro candidatos está acaparando una puja intensa entre los bloques políticos . El gran articulador es Sergio Massa. Hay una piedra en el camino. Se trata del candidato de La Cámpora : Juan Martín Mena. Es impugnado desde los demás sectores inclusive en ámbitos peronistas. Se le adjudica, al actual Ministro de Derechos Humanos y Justicia bonaerense, posturas radicalizadas en defensa de Cristina , inclusive reclamando el indulto. En sectores de la Justicia, lo ven con malos ojos. Desde San José 111, no ofertan - por ahora - un candidato alternativo.

La mora de la cobertura de los cupos a las vacantes abiertas en la Corte, arrastra años de desidia y desencuentros. La cuestión ha perjudicado el funcionamiento del sistema judicial a instancias de demoraras resolutivas y fallos que salen con forcet, acudiendo a votos prestados de otros cuerpos jurídicos. Para salir un fallo de la Corte, debe contar- al menos - con 4 votos.

Los tres integrantes actuales son : su Presidente, Gabriel Torres, vice Daniel Fernando Soria e Hilda Kogan. ¿Quienes asoman para ocupar las sillas vacías?

Por un lado, la UCR propone a la abogada Marina Sánchez Herrero, esposa del dirigente radical: Maximiliano Abad. Ha trabajado en la construcción de lazos con la LLA y Patricia Bullrich. Los libertarios quieren ubicar en otro sitial a Sergio Luis Pilarche, juez de la Camara de Garantías del Departamento Judicial San Martin. Por último, el articulador promociona a Ramiro Gutiérrez, un abogado especialista en Seguridad. La negociación se estancó con la impugnación a Mena.

Una posibilidad de reactivar la negociación podría ser que La Cámpora resigne a su candidato a favor de mas lugares en las listas electorales. Áxel Kicillof parece bastante corrido de estas definiciones , aunque la unidad posible lo termine catapultando como el candidato "natural" a la s futuras presidenciables.

Por su parte, los intendentes peronistas y otros de diversos colores, solo quieren tener garantizado el regreso de las reelecciones indefinidas , que paradoja mediante, militó para eliminarlas el tigrense. Como siempre ocurre, hay instrumentos que son buenos o malos , según las circunstancias y los momentos políticos. Al igual que lo de las PASO , apremian los tiempos para definir este capítulo, ya que no quedan tantas sesiones parlamentarias, por delante.

Horacio Caride