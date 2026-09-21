Geuna dejó TN para ir a Master Chef

La periodista Luciana Geuna abandona la pantalla de Tn para correrse a un rol de entretenimiento en Telefe. Será participante de Master Chef. En la despedida, Geuna dijo que Lanata le enseñó a aceptar nuevos desafíos.
LUCIANA GEUNA ABANDONA SU PROGRAMA DE TN POR MASTERCHEF EN TELEFE 🚨
"Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos y cambiar de forma inesperada. Hoy me voy a despedir de este programa que adoro '¿Y Mañana Qué?'; ES UN HASTA PRONTO. Hasta fin de año NO VOY A ESTAR AL AIRE EN TN,… pic.twitter.com/hl7DPNizzh
— Empalados (@empaladosok) September 21, 2026