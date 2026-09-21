Expediente Político

Geuna dejó TN para ir a Master Chef

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Geuna dejó TN para ir a Master Chef

La periodista Luciana Geuna abandona la pantalla de Tn para correrse a un rol de entretenimiento en Telefe. Será participante de Master Chef. En la despedida, Geuna dijo que Lanata le enseñó a aceptar nuevos desafíos.

 

 

#Luicana Geuna #TN