La Leona le mandó un video de disculpas a Messi

Después de todo el malentendido, Victoria Granatto fue bien aconsejada y decidiô grabarle u. mensaje de disculpas al mejor jugador del mundo. A Messi le llegó a través de un emisario a Miami. Todo quedó aclarado. Recordemos que la campeona de la selección de hockey había mostrado cierto fastidio cuando le dijeron en una nota qur Messi las felicitaba. Ella quiso mantener arriba a la Leonas pr sobre toda referencia y quedó algo antipática.