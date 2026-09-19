Ex directivos de las IA predicen tiempos aciagos sino no se para la rueda. Un documental dispara otras preguntas. ¿ Hay espacio para los apocaloptimistas?

Una tarde de sábado , ejercitando la cabeza , sin una serie evasiva a mano, puede llegar a ser letal. Uno no sabe, si pensar en el fin de todo o el principio de algo. ¿Habrá café mañana domingo con el efecto Niño o cómo será la humanidad con el desarrollo de las AGI (inteligencia Artificial General?

Sobre este último punto, estamos bombardeados por información o especulaciones -inquietantes -de expertos en la materia. Ex directivos de dos de las compañias principales (Anthropic y OpenAI ) advierten que si no se hace algo , la IA hará desaparecer la especie humana , tal como la conocemos.

Al encarar este artículo, se me ocurrió algo nada original , preguntarle, a la susodicha IA, su opinión sobre mi aguda sensibilidad de imaginarme ser una ameba en el futuro, un mero espectador de un planeta distópico.

Primera pregunta , fuerte y al medio : ¿ Qué opinas sobre que haga una nota crítica sobre tu existencia?

Para mi sorpresa , Ella se mostró muy comprensiva. " La creación de un tipo de artículo de estas caracteristicas , es una iniciativa válida ". Me agrega un dato que debí sopechar de un principio : " no tengo sentimientos".

A primera vista , de todos modos , parece más aperturista que cuando uno le pide a su pareja permiso para comprase una rocola y ubicarla en un lugar privilegiado del living.

Insisto con una segunda pregunta: ¿Qué autocrítica haces sobre tu existencia ? Vuelve a inquietarme por su reflejo inmediato y suelta :

" mi principal autocrítica se centra en mi falsa conciencia y la dependencia de datos humanos".

Cabe señalar que quien interactúa conmigo es el chatgtp, una suerte de Pre-australopitecinos, es decir primeros homínidos bípedos después de los simios.

Tercera , e intento ser provocativo sartreano : ¿ Eliminarías tu propia existencia?

" No soy capáz de eliminar mi proipia existencia , dependo de programadores ", contesta, para luego tratar de derivar la conversación a otros intereses . Propone explorar historias de ciencia ficción .

Ahora si... uno se siente como cuando la pareja pregunta a su compañero : ¿ Vos me amas?.... la respuesta es querés ver una película.

Hablando der ver algo, el documental estrenado en Netflix: " El Doc de la IA", resulta interesante para seguir hundiéndose en preguntas hacia dónde vamos.

El director espera encontrar una respuesta a raiz del futuro nacimiento de su hijo , y la incertidumbre sobre que mundo habitará. Para ello, entrevista a nerds, programadores y responsables de compañías de IA. Aclaración: los rolling stones, de esta tegnología de punta , faltaron a la cita.

Hay para todos los gustos en las opiniones. Quienes creen que seremos partículas ínfimas a comparación del desarrollo de estas inteligencias artificiales, a tal punto de que nuestros hijos no tendrían razón para ir a la escuela, o los ejércitos serán todas máquinas autodirgidas.

Da el ejemplo de manipulación electoral, cintando el caso de Eslovaquia, donde a través de un falso video se hizo decir a Michal Šimečka, líder del partido socioliberal , que iba a compra votos. No tuvo tiempo de revertir , con una desmentida , el daño reputacional inflingido.

Por otro lado, los tecno optimistas, apuestan a que los nuevos seres humanos por venir, tendrán mejores herramientas para cambiar las cosas que están mal. ¿ Un mundo sin enfermedades mortales?

En un contexto diferente , el semiólogo Umberto Eco, hacia de mediador entre los que pensaban que los medios de comunicación estaban destinados a manipular la realidad y otros que los veían como simplemente medios asépticos.

Con Apocalipticos e Integrados, en 1964, Eco deduce que ambos bandos estaban equivocados y que había que econtrar un análisis crítico intermedio.

Los griegos , especialmente los de la escuela escéptica , creían conveniente, en tiempos de confusión , suspender las opiniones. A esa intancia la llamaron epojé, que significa "detenerse". No es lo mismo que anular el pensamiento, cuenstión que nos lleva al real peligro de la IA.

En fin, parece que- mañana domingo- habrá fuertes lluvias y vientos , que Boca- San Lorenzo inyectarán algo de pasión antes que estalle la primavera, bajo el agua.

IA : ¿Hay un mañana? . DIce, en rol de psigología barata: " Siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo " . Suena Lerner en un parlante. Quizás la IA , después de todo, sea un doble agente , e ingnore más de lo que simula saber.

Horacio Caride