El documental del Barrionuevo eterno

Se estrenó en una sala de cine de Palermo. En la película se ve un líder gremial hacedor de acuerdos de poder y presidentes. También el paciente vengador de sus adversarios.

Si te hablan de un documental sobr el vida de Luis Barrionuevo se puede caer en la tentación de decir "esta película ya la vi, ¿no la había realizado Francis Ford Coppola?".

De ninguna manera. Es un estreno y novedad dirigida por el joven realizador Brian Maya. La Mano que mueve los Hilos es una semblanza bastante equilibrada del hombre que tejió los principales acuerdos, roscas y operaciones de la historia desde 1983, con la restauración democrática.

Desde el arranque, el director nos quiere avisar que la producción pretende contar todas las aristas del personaje , con lo bueno y lo malo. Advierte, también, que los tres años que lo siguió a todos lados, con sus reuniones y conversasiones, Don Luis fue un animal difícil de domar.

La hija del sindicalista, Sandra, lo convenció para embarcarse frente a las cámaras y dejar un registro de su interensante vida. Se pensó primero en un libro, pero eso, al líder de los gastronómicos, lo aburría un poco.

El Pacto de Olivo , el momento cuando dividió a la CGT en su pelea con Ubaldini, como armó el acto en el Monumental de Menem presidente, su pelea con los "celestes", encabezados por el flaco Bauza; todo un torrente de anécdotas que trazan las coordenadas de poder que atravesaron a la Argentina de las últimas décadas.

Maquiavelo puro. El protagonista define al poder como el momento en que los otros poderosos te empiezan a llamar a tu teléfono. Luis resolvía las cosas por consensos o métodos poco ortodoxos, pero siempre con un resultado en su bolsillo. Por ejemplo , impresiona el momento narrativo de cuando como presidente de Chacarita , mandó a unos muchacHos a darles correctivos a dos barras díscolos, de su conduccción. Al día siguiente , uno con el brazo enyesado y otro con su pierna renga , brindaban plestesías a su nuevo Jefe.

Todo lo que hizo de arranque, no hubiera sido posible sin contar con su amigo radical, el Coti Nosiglia. También , el operador de la sombras acepta el convite y cuenta como se conocieron . En plena dictadura, ambos ayudaban a sacr de las cárceles a militantes perseguidos.

Carlos Pagni le da lustre al homenajeado. "No es simplemente un sindicalista, es un político de raza", sentencia. Una firma potente de un agradecido a su fuente de la primicia que dio en Ámbito Financiero, por el Pacto de Olivos.

Hay, en ese contexto, una evidente reivindicación del acto paciente, que sabe esperar el momento para atacar a sus adversarios. Fue un momento sublime cuando , en la casa de Dante Caputo, Bauza lo puteó por haberse quedado con el rédito de la reforma reeleccionista que le permitiría a Carlos Menem seguir en el trono. "¿Qué preferis Carlos última reunión de gabinete o quedarte durmiendo afuera?", le dijo sin pruritos al riojano, cuando dudaba de ir a cónclave con Alfonsín.

Resalta le memoria del soporte de fiscales que le brindó a Milei para cuidarle los votos en las urnas. El libertario no tuvo códigos y lo defraudó. De todas las furiosas internas peronistas salió parado y sin causas judiciales en su contra que hayan prosperado. Todo un mensaje para la ex presidenta detenida en San José 1111.

El documental, de más de una hora y media, termina en un tono de creencia mística . Un hombre que depués de sufrir un ACV , se puso de pie para seguir su biografía de construcción de poder.

Horacio Caride