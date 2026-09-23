Fito contó su última zona oscura pero puso brillante sobre el mic en la TV

Fue en un mano a mano con Pergolini. Su pasión por la música y la exploración de otras artes. Imperdible.

Fito Páez tuvo el lugar merecido de una estrella del rock ante Mario Pergolini. Ambos, compañeros de viejas batallas y largas noches. El Rey Sol contó con la complicidad del conductor para dejar entre líneas en el intercambio. Contó la anécdota de cuando se hizo arrancar varios dientes para no hacer la colimba. Anunció que su próxima estación en el arte será estudiar dirección de orquesta.

Páez íntimo se entregó a contar algunas cuestiones personales que guardaba bajo su personalidad misteriosa. Una de ellas fue dejar en claro que el accidente doméstico - que sufrió el 1 de setiembre del 2024- fue otra etapa oscura de su vida. Insinuó malas compañías y abroquelamiento de su familia para cuidarlo. Desde ese entonces vive solo y dio a entender que se viene limpiando de las drogas pesadas.

Lo sustancial fue apreciar su música , en un piano de su categoría , para que luciera con clásicos y homenajes a la canción popular. La Última Curda, de Troilo y Castillo , y Desarma y Sangra , del maestro Charly. Fue en ese tema que Mario se arrimó a la cola de piano para pispear los denos magistrales del autor de Un Vestido y un Amor.

Fito fue amable con la memoria de haber sido parte de la banda de García, cuando este lo ponía de espaldas al público , en su piano. "Nunca le pregunté por qué lo hizo, pero siempre pensé en su genialidad de crear performaces para la el goce del público", dijo el artista heredero del grial de la música nacional.

Para el chisme, el entrevistado aclaró que con Sofía Gala son solo amigos con derechos a hacer lo que se les de la gana. El telgó cayó, a minutos de un nuevo día. Páez cumplió en decir: "Aquí, estoy más vigente que nunca".