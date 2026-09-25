¿Por qué no fue Karina al viaje de Milei a Nueva York?

Hasta aquí había estado en un 90% de los viajes presidenciales. Le preguntaron por su relación con el hermano.

¿Por qué Karina Milei no fue a Nueva York? La pregunta sería intrascedente sino fuera por dos evidencias. La primera es que la estadística indica que la hermana del presidente lo secunda en un 90% por ciento de los hasta ahora 50 viajes de giras internacionales del primer mandatario. La segunda situación es que coincide con que se haya bajado del avión es que debió resignar a una allegada por el escándalo de las contrataciones de catering de la residencia de Olivos. Además, sigue el factor de choque con la vice, Victoria Villarruel.

Karina, una mega funcionaria que está enamorada de sus silencios, debió contestar sobre si hay cortocircuitos en la hermandad. "Mi relación es espectacular", dijo rauda en medio de ansiosos micrófonos. Quizás sea todo un entorno de especulaciones varias.

Dicen que la salida de la funcionaria de su confianza, María Belén Agudiez, causó chispazos. Karina quería bancarla. Las filtraciones del escándalo por la compra de insumos que se especula fueron desviadas para favorecer a una empresa vinculada con familiares y amigos de Agudez tuvo como consecuencia la intervención militar de la quinta.

El dato duro es que la hermana no viaje en el avión presidencial.

La Secretaria general de la Presidencia viene manteniendo una puja sin concesiones con Santiago Caputo. La mayoría de la veces las ha ganado, pero nunca pudo darle el tiro final al gurú de las redes.

Por otro lado, el crecimiento de la disputa con la vice presidenta hizo que el gobierno articulara dispositivos para restarle- todo tipo de trascendencia- al relevo presidencial con motivo de ausencia del territorio nacional.