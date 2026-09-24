Tereso, el coronel que atenderá las vajillas de Olivos mientras sigue el relato Malvinas

Tras el escándalo del catering en la Residencia presidencial, y la renuncia de una colaboradora de Karina, el Ejército se hizo cargo de la logística donde vive Milei. Recuerdos del Brigadier que echó a Zulema.

El coronel Fernando Tereso carga con las bromas pesadas de las redes sociales y ahora con la responsabilidad de poner visos de transparencia en los manejos logísticos de la Residencia de Olivos. La diputada Marcela Pagano denunció que María Belén Agudiez, ahora ex funcionaria, había montado un sistema de catering paralelo en las compras de insumos de la sede donde vive el presidente de la República.

Agudiez, muy cercana a Karina, debió correrse de la escena. La diputada denunciante hasta la involucra en un amorío con el Jefe de la Casa Militar.

De acuerdo con la decisión oficial, la Casa Militar asumirá la custodia y el control operativo tanto de la Quinta de Olivos como de las residencias transitorias destinadas al Presidente y su familia. Tereso es el segundo en el escalafón de mando de la estructura militar abocada al cuidado del presidente.

El gobierno ha vendido estos cambios como una vía de profesionalización al cuidado de Milei, pero lo que lo activó fue la bronca de Karina por una serie de filtraciones periodísticas de cuestiones polémicas que ocurrirían en la Residencia presidencial.

Olivos había sido una razón de escándalo, en la vidriera estatal, cuando Menem decidió separarse de Zulema Yoma, y lo hizo con toda una ruidosa escenificación. Incluyó la intervención del Brigadier Andrés Antonietti, el entonces Jefe de la Casa Militar de los 90.

Ahora, aunque haya enviado al frente a Tereso, es el general Sebastián Ignacio Ibáñez quien debe reordenar un lío dentro de la sede de vida cotidiana de Milei y sus perros. Agudiez nombró una decena de familiares y amigos en la diaria de atención doméstica, de la residencia de estado.

El catering, en observación, se llama "Pancito Caseros". La mercadería de gran volumen que se compraba nunca llegaba a Olivos y se desvíaba para fines de lucro privado.

Otra vez, un nuevo escándalo sacude al gobierno, en las cercanías decisorias de la Secretaria General de la presidencia , Karina Milei.

Los oficiales de carrera sienten que la delgada línea entre la protección institucional y la servidumbre doméstica se está desdibujando peligrosamente. Todo , en un contexto de "Malvinización" del discurso oficial.