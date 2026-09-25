Expediente Político

El Poder Judicial porteño presentó el Programa SENDEROS

1 min de lectura
El Poder Judicial porteño presentó el Programa SENDEROS

Este miércoles, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, se presentó el Programa Senderos (Elegir, crecer, reparar y transformar), coordinado por la Cámara de Casación y Apelaciones en Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría de Infancias y Adolescencias.

Según publicó el sitio iJudicial, el panel de apertura estuvo a cargo de la Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Isabella Karina Leguizamón, el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Alejandro Bujan, la jueza de la Cámara de Casación porteña Carla Cavaliere, y Carolina Stanley, Asesora General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

#SENDEROS