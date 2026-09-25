El Poder Judicial porteño presentó el Programa SENDEROS

Este miércoles, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, se presentó el Programa Senderos (Elegir, crecer, reparar y transformar), coordinado por la Cámara de Casación y Apelaciones en Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría de Infancias y Adolescencias.

Según publicó el sitio iJudicial, el panel de apertura estuvo a cargo de la Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Isabella Karina Leguizamón, el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Javier Alejandro Bujan, la jueza de la Cámara de Casación porteña Carla Cavaliere, y Carolina Stanley, Asesora General Tutelar del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.