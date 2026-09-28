Una historia conmovedora del tenis argentino: Mena estalló en llanto en plena final

Se manifestó en la final del Challenger de Buenos Aires. El llanto de Facu Mena por la memoria de su papá y las sentidas palabras de su rival. Una pausa, en un deporte de cierta crueldad competitiva.

“Yo tenía 8/9 años y entrenaba con vos y con tu papá. Gracias por los consejos que me diste siempre. Esto es también gracia a vos, formaste parte de mi infancia”, fueron las palabras de Alex Barrena para Facundo Mena. Fue en la final, cuando ya se estaban entregando los premios.

Antes, en pleno partido, Facu se había quebrado sin poder ejecutar un saque, tardó varios segundos y luego no le dieron las piernas para buscar una pelota en el ángulo derecho de su cuadrante. Detrás de esas lágrimas hay una historia de vida. Su padre, Gabriel, los entrenó a ambos cuando tenía 8 años. Murió en 2020, a los 55 años.

Imposible no emocionarse: el discurso de Facundo Mena -con el recuerdo de su papá- y Alex Barrena luego de la final del Challenger de Buenos Aires. Facu se quebró y Alex estuvo a punto. pic.twitter.com/3H785pxaUr — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) September 28, 2026

Gastón Gaudio, Facundo Bagnis y Martín Alund fueron otros tenistas formados por Gabriel Mena. La historia humaniza un deporte que se ha transformado en una maquinaria de jugar y hacer dinero. Las principales figuras del tenis mundial han decidido protestar por las condiciones laborales (circuitos muy pegados unos a otros) y por la repartija de las ganancias. Por ahora, las protestas se limitan a dar menos minutos de entrevistas.

Por otra parte, hay historias conmovedoras de denuncias de violencia psicológica -de parte de padre y tutores entrenadores- a chicos en plena formación inicial de este deporte.