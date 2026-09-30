Alpha Media se puso en marcha como canal de noticias

El grupo liderado por Marcelo Fígoli puso en marcha una nueva etapa para la señal que hasta ahora operaba como Bravo TV. Sin figuras y con cierta precariedad, ocupa un lugar interesante en la grilla.

Uno de los ejes de Alpha TV será la información. La señal contará con dos ediciones diarias de noticias, de 12 a 14 y de 18 a 20, con contenidos bajo el sello de la agencia Noticias Argentinas (NA), también vinculada al ecosistema de Alpha Media. Entre los periodistas que forman parte de estos espacios se encuentran Alejandro Gomel, Mayra García, Rolando Klempert y Pablo Marcovsky.