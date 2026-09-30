Expediente Político

Fuerte cruce entre Trebucq y Leila Gianni

1 min de lectura Actualizado: 30/09/2026
Fuerte cruce entre Trebucq y Leila Gianni

El Pelado Trebucq dijo que llevará a Tribunales a la concejal de La Matanza, Leila Gianni. El choque mediático provino de las críticas del periodista a la dirigente, ex aliada de la LLA, por romper con el gobierno y aparecer saludando de forma amistosa a Espinoza. Ella acusó a el Pelado de "ensobrado". Se verán en la justicia.

 

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