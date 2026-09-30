Fuerte cruce entre Trebucq y Leila Gianni

El Pelado Trebucq dijo que llevará a Tribunales a la concejal de La Matanza, Leila Gianni. El choque mediático provino de las críticas del periodista a la dirigente, ex aliada de la LLA, por romper con el gobierno y aparecer saludando de forma amistosa a Espinoza. Ella acusó a el Pelado de "ensobrado". Se verán en la justicia.

-Trebucq a vos te pusieron un SOBRE ENORME para instalar que me abracé con Espinoza

+No te lo voy a permitir, lo del sobre lo vas a tener que responder en TRIBUNALES

-Si vos también chau

JAJAJA Leila Gianni le dijo ENSOBRADO a Trebucq y se fue del estudio, PELEA DE ENSOBRADOS 🍿 pic.twitter.com/IqF1w853Ee

— TUGO News (@TugoNews) September 30, 2026