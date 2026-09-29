Gaudio confirmó que será candidato y le tiró un palito a Macri

El extenista y campeón de Roland Garros 2004 Gastón Gaudio anunció que se presentará en las elecciones de Independiente del 13 de diciembre y aseguró que ya cerró un sponsor. Dijo que tomó la decisión porque se dieron las condiciones que esperaba y que ese respaldo económico será clave para impulsar un proyecto deportivo competitivo.

En el medio de la entrevista, Gaudio le tiró una fuerte al ex presidente Mauricio Macri. "Mauricio hace solo lo que le conviene a él", lanzó.