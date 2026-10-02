Despidieron a un ícono de Carburando

El gran Gonzalez Rouco dejó de liderar el programa de automovilismo "Carburando". Una marca que fundó su familia pero al ser adquirida por el Grupo Werthein cambiaron las cosas y decidieron prescindir de sus servicios profesionales.

Esta semana dejé de formar parte de Carburando SA, la empresa en la que di todo durante los últimos 35 años. La que fundó mi abuelo y presidió mi padre. Empecé como cadete y llegué a ser el relator de la Fórmula 1 o el conductor y productor del mejor programa de automovilismo en pic.twitter.com/yc0UbxTCc9

— Gonzalez Rouco Christian (@cgrjunior) September 27, 2026